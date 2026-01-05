英雄余家昶紀念碑已完成 蔣萬安：將設在北車M8出口

余家昶告別式日前舉辦，台北市長蔣萬安也到場致哀。廖瑞祥攝



震驚社會的北捷1219隨機攻擊事件，一共造成4死11傷，其中在台北車站地下街，57歲的余家昶為了制止兇嫌張文扔汽油彈，遭砍身亡，被外界視為擋下更多死傷的救命英雄。台北市長蔣萬安今天（1／5）表示，紀念余家昶牌面已製作完成，規劃設置在台北車站B1層M8出口，但一切仍需尊重家屬意願和決定。

蔣萬安今天他前往大同區與在地里長溝通，蔣萬安也說：「每一次來到這，我都覺得很開心，因為我現在住在大同區，昨天早上我也帶著我的孩子到建成公園。」

談及余家昶的告別式剛結束，蔣萬安表示，市政府感念他的義行，已完成紀念牌的規劃，預計會把紀念碑放在台北車站M8出口，也就是事發地點，到時候民眾可以到場紀念余家昶先生。

許多通勤族關注TPASS議題，因中央補助款至今沒有下來，不少民眾質疑台北市的TPASS可能僅補助到1月底，蔣萬安也喊話，很希望行政院與立法院好好來溝通，並強調「台北市一定會努力確保市民權益，讓服務不中斷。」

