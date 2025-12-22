英雄余家昶阻凶遇害! 8旬母得知死訊淚崩:以他為榮

社會中心／綜合報導

余家昶在北捷英勇救人，80歲的余媽媽回憶，看到新聞當下，她的心就跳一下，還燒香問觀世音菩薩，兒子平不平安，直到昨天才知道兒子遇難，雖然以他為榮，但從此看不到兒子，讓余媽媽情緒激動，還抱著里長痛哭，也希望兒子能入祀忠烈祠。

余媽媽：「我也以他為榮，但是我就沒有兒子了。」說起兒子余家昶，80歲的余媽媽情緒激動，眼淚不停往下流，還抱著里長痛哭。里長：「不要傷心不要傷心了。」余媽媽：「很安慰但是我作為人家的母親，但是我失去一個兒子，我很痛苦心都碎，第一時間沒有想到說是我兒子，後來又在講說在證券公司的員工，後來我心裡就跳一下，我一直打電話給我媳婦。」

永遠的英雄！英雄余家昶奪刀阻凶 余媽媽談兒淚崩：以他為榮

余媽媽表示一開始並不知道兒子遇難，還燒香問觀世音菩薩「兒子平不平安」（圖／民視新聞）

余媽媽說，一開始看到新聞，還不知道是兒子遇難，但心中一直有預感，還燒香問觀世音菩薩，兒子平安與否？余媽媽：「因為他每個禮拜六都要回來，固定的那天都沒有回來，又沒有打電話回來，我問觀世音菩薩天公伯說，說余天昶每次回來都會燒香，余家昶是不是有事，我就看祂祂就看到我，我就心裡想說可能是不對。」

秀出全家福舊照片，排行老大的余家昶站在後排右邊，摟著妻子，感覺幸福洋溢，另外兩個弟弟一個在美國，一個在桃園．余媽媽說，兒子從小就跟著爸爸，到忠烈祠上班，很有正義感，他也希望余家昶能進入忠烈祠。余媽媽：「現在希望說他可以進忠烈祠，我會很開心、我很開心。」內政部長劉世芳：「目前沒有（收到），因為余先生就我們所了解，他是桃園的市民，可能要跟桃園市政府來一起商量，那我們當然也覺得，蔣萬安市長這樣的提議非常的好。」

永遠的英雄！英雄余家昶奪刀阻凶 余媽媽談兒淚崩：以他為榮

余媽媽秀出全家福（圖／民視新聞）

「入祀忠烈祠，以因公殉職的軍、警、消為主，一般人有特殊忠烈事蹟，經主管機關核准也能報請內政部，余家昶英勇救人，余家最高可獲得1280萬撫卹，包括協助拘捕人犯的撫恤金，最高780萬。北捷的保險補償金500萬，但對余媽媽來說，再多錢也換不回兒子的生命。

