英雄媽媽！13歲女兒遭俄軍擄走 六寶媽跨越五國成功救回
俄烏戰爭自2022年2月開打，至今已持續超過三年半，也造成許多家庭破碎，而一名烏克蘭母親為了救回在戰爭初期遭俄軍帶走的13歲女兒，不顧戰火與風險，獨自深入俄羅斯與其佔領區，在歷時數月、跨越五國後最終成功營救，被外界形容宛如電影情節。
根據《The Sun》報導，37歲的納迪亞・赫雷奇尼亞（Nadiia Hrechynia）來自烏克蘭前線城市哈爾科夫州（Kharkiv）庫皮揚斯克（Kupiansk）。戰爭初期，她的女兒古爾米拉・拉蒂波娃（Gulmyra Latypova）在學校遭到俄羅斯武裝人員強行帶走，被塞進一輛公車後失去音訊。
納迪亞回憶，當她趕到學校時，一切已經來不及了。校門口的保安告訴她：「你們來晚了，俄羅斯人把孩子帶走了。」老師被禁止隨行，沒有人知道孩子們被送往何處。當時懷有身孕的她，親眼目睹飛彈從頭頂呼嘯而過，卻無法阻止女兒被帶離。
不願接受女兒失蹤的事實，身為酒吧女服務生、育有六名孩子的納迪亞，展開長達四個月的艱難尋找。直到一家國際慈善機構在俄羅斯佔領的盧甘斯克（Luhansk）地區發現古爾米拉的下落，她才終於看見一線希望。
隨後納迪亞迅速辦理身分證與國際護照，背起簡單行囊離開家鄉，踏上危險的營救之路。她先後前往波蘭華沙、立陶宛、拉脫維亞，再進入俄羅斯境內，抵達莫斯科後一路向南至頓河畔羅斯托夫（Ростов），最終進入被佔領的盧甘斯克。
古爾米拉當時被安置在一所學校內，納迪亞於深夜抵達後，被帶去見校長，並提交認領文件。母女終於重逢，緊緊相擁，淚流不止。母女倆隨後沿原路返回，經莫斯科、拉脫維亞、立陶宛、波蘭，最終安全回到烏克蘭。古爾米拉目前已重返哈爾科夫的學校就讀，她表示「我很高興能回家。當時我完全不知道會發生什麼事，我是孤身一人。」然而她也提到，仍有許多孩子被留在佔領區，「我回來了，但還有其他孩子被扣押著。」
據烏克蘭官方與國際組織估計，自戰爭爆發以來，至少有2萬名烏克蘭兒童被帶離家人，目前僅約1898人成功返國，實際數字仍難以確認。為協助這些兒童走出創傷，里納特·艾哈邁托夫（Rinat Akhmetov）基金會等組織提供心理支持與休養行程。烏克蘭第一夫人奧萊娜·澤倫斯卡（Olena Zelenska）亦與國際夥伴合作，呼籲國際社會持續關注被帶走的兒童，不讓他們被世界遺忘。
