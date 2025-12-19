英雄挺身而出喪命！蔣萬安啟動全市維安戒備 令法務局追究嫌犯責任

台北車站、中山捷運站外今（19）天下午發生恐怖隨機攻擊事件，27歲張姓嫌犯畏罪墜樓，送醫後宣告不治，另有2民眾身亡，台北市長蔣萬安即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，跨局處彙整各方最新狀況、提供協助，他表示除了各局處提供法律、心理等相關協助，全市維安也加強戒備和巡檢，同時下令法務部追究嫌犯賠償責任。

蔣萬安今天在事發後第一時間坐鎮台北車站，同時立即召開跨局處會議，成立「1219緊急維安應變專案小組」，跨局處彙整事件最新資訊，蔣萬安強調，要求警察局等各單位啟動全市加強維安戒備以及巡檢機制，在北市人潮聚集點、車站、商圈、大型活動等都加派警力，每日動員70名警力，也向中央警政署請派85名維安警力。

廣告 廣告

另外，27歲的張姓嫌犯是一名逃兵役通緝犯，此次隨機攻擊事件造成3人OHCA死亡，包含他本人，還有9名傷者，蔣萬安表示，北市將啟動一案一社工，給予醫療綠色通道，對家屬心理、法律等層面問題提供相關協助。

蔣萬安表示，稍早他前往醫院慰問傷亡者、家屬，其中一位男性傷者在台北車站第一時間伸出援手阻擋嫌犯，不幸遭到攻擊身亡，死者的太太表示，她先生平常就是一位仗義執言、很有正義感的人，後續相關單位將全面給予協助；另外在中山也有傷者倒地，一位女醫師即刻救助，為他們後續救治爭取更多黃金時間，他都感謝有人願意挺身而出，施以救助。

而目前張嫌畏罪墜樓身亡，蔣萬安強調，法務局啟動確認後續相關法律作為，一定全力追究，還給傷亡者公道；至於張嫌詳細犯案細節、逃亡路線等，初步從監視器可得知，他在台北車站M7出口，接著往北到中山站外，準備包括汽油彈以及煙霧彈，並且手持利器長刀，後續嫌犯如何取得自製汽油彈材料、犯案動機等細節還要深入了解，警察局將徹夜全面清查。

而明（20）天在台北田徑場將舉辦台北馬拉松，蔣萬安指示，大型活動維安部分將高標準維安戒備，警察局也都會縝密周延規劃，全面提升警力。

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

北市隨機攻擊事件增至3死6傷！ 馬偕醫院傷者宣告不治

不斷更新／北車、中山站攻擊案目前釀3死6傷 市刑大證實嫌犯已身亡

北車、中山站遭襲！鐵路局加強各站防範 警持槍戒備畫面曝