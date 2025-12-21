英雄捨命！余男擋張文點汽油彈被刺致命 北市府發600萬撫恤金

北捷台北車站發生震驚社會的暴力事件，57歲余家昶先生挺身而出阻止嫌犯張文點燃汽油桶，成為保護眾多民眾安全的英雄。余先生踢了張文一腳使其失去平衡，阻止了汽油彈引燃，但也因此受到致命傷害。台北市長蔣萬安宣布將在北捷台北車站設置紀念牌，並提供600萬元撫恤金，以表彰這位英勇犧牲的平民英雄。

余男挺身而出，阻止張文引爆汽油彈。（圖／TVBS）

事發當時，余家昶正在北捷台北車站M7出口，第一時間察覺到異樣，張文企圖點燃汽油彈時，余家昶果斷踢了對方一腳，使張文失去平衡，無法完成引燃汽油彈的動作，保護了現場其他民眾的安全。在阻止張文後，余家昶因被刺了一刀，傷勢劇痛，轉身逃離但途中不支倒地。北捷員工接獲通報後立即趕到現場，脫下自己的背心為余家昶進行緊急處理，並陪同等待救護車到達。檢警初步相驗結果顯示，余家昶的致命傷位於左肩，刀刃貫穿左側肺葉直達左心房，儘管醫護人員全力搶救，仍未能挽回這位英雄的生命。

余家昶平日在桃園和台北之間往返通勤，案發當天他原本只是如往常準備回家，卻意外遇上張文犯案，毅然選擇上前阻止。在相識多年的好友眼中，余家昶是一位有魅力又熱心助人的人，是大家心中值得依靠的存在。好友認為，余家昶的義行應該被宣揚並永遠被記住。台北市市長蔣萬安表示，北市府將為余家昶頒發褒揚狀，協助中央申請入祀忠烈祠，並在捷運台北車站設置紀念牌，肯定余先生英勇的付出。除了保險理賠的500萬元外，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，市府將提供600萬元的撫恤金。同時，桃園市長張善政也在20日晚間發文表達不捨，強調桃園市政府將秉持不打擾原則，提供必要協助，陪伴家屬走過這段艱難的時間。

