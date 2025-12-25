「英雄擋下了刀與火」北車M7出口設余家昶悼念牆 堆滿鮮花

台北捷運公司25日在台北車站B1層通往M7出口的通道，提供民眾一處可獻花留言的空間設置暫時性悼念牆，緬懷在1219不幸事件中見義勇為的余家昶，表達對這位英雄的最高敬意。

北捷公司準備小卡和筆，供民眾書寫追思語。（圖／北捷提供）

這座悼念牆是台北捷運公司徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司的支持，提供2面施工圍牆所暫時設置。悼念牆以靜謐莊重為設計主調，採用柔和色調與簡約線條。

悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」牆邊設有獻花區，牆面則規劃留言板供民眾表達追思。另一面牆為線上留言區入口，上面寫道：「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」

牆上寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。」（圖／北捷提供）

由於通道空間狹小，北捷公司特別提醒前來致意的民眾，獻花區僅供放置花束，飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品請勿擺放。車站人員將定時巡查，除撿除枯萎花朵外，每日收班後會將花束以外的物品妥為收存。若有不合宜物品或不適合字詞，現場將另行保管，以維護環境及秩序，涉及違反法令者將立即報警。

余家昶悼念牆設於台北車站B1層通往M7出口的通道。（圖／北捷提供）

民眾也可透過掃描現場QR碼、台北捷運GO APP或官網進入線上留言區，每則留言限100字，讓更多人能表達感謝之意。

北捷公司對余先生的義行表達最高感佩，並表示事件後隨時與家屬保持聯繫。公司呼籲前來致意的民眾配合場地維護規定，共同守護這個屬於大家的追思空間，讓余先生的英勇事蹟能被更多人銘記於心。

