英雄擋下刀與火！北捷M7通道設余家昶悼念牆 線上留言同步開放

台北捷運替余先生設立的悼念牆及線上留言區。（台北捷運提供／孫敬台北傳真）

悼念牆現場已有許多民眾放置的鮮花，現場也有紙條可供留言。（台北捷運提供／孫敬台北傳真）

為對19日不幸事件中見義勇為的余先生表達最高感佩，台北捷運公司25日在捷運台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性悼念牆。

悼念牆上寫道：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」現場設有留言板與獻花區，供民眾留下思念與感謝。

這座悼念牆由台北捷運公司徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持，提供兩面施工圍牆所設置。悼念牆規劃有實體留言板與線上留言區入口，民眾透過掃描現場QR碼、使用「台北捷運GO」APP或官網，即可進入線上留言區表達追思，每則留言限制為100字。

因通道空間狹小，台北捷運提醒參與悼念的民眾，獻花區僅限放置花束，請勿擺放飲料、食品、紙卡或飾物等不易管理的物品。車站人員將定時巡查，每日收班後會妥善處理花束以外物品，並撿除枯萎花朵；若現場出現不合宜物品或違法言論，將報警並究辦，以維護環境秩序。

