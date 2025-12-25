「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼」 余家昶我們謝謝你

台北捷運北車站、中山商圈，日前發生隨機殺人事件，造成四死十一傷。關鍵時刻余家昶挺身而出，阻止嫌犯丟擲汽油彈卻不幸遭砍身亡，成為首位罹難者。他的行動擋下更大規模的傷害，也讓無數人平安離開。

事件後，民眾自發到捷運北車站B1事發地點獻花致意，台北捷運公司也在通往M7出口通道，設置暫時性悼念牆，寫下「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼」，現場規劃獻花區與留言板，表達追思與感謝。

在人來人往的車站角落，北捷留下一處安靜空間，讓這座城市，記住他的勇敢。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



