「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼」 北捷設余家昶悼念牆

北捷設余家昶悼念牆。圖／北捷提供

12月19日在台北捷運北車站、中山商圈發生的張文隨機殺人案，共造成4死11傷慘劇。其中，一名見義勇為的男子余家昶挺身而出和張文對抗，阻止張文丟擲汽油彈行為，但自己卻被張文用刀砍死，成為此案中的首位死者。余家昶避免了大規模的恐怖攻擊，救下不少人命，被民眾視為英雄，許多民眾都自發性的在捷運台北車站B1層事發地點獻花致意。至於台北捷運公司，也在通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，讓民眾得以緬懷余家昶。

悼念牆上的字樣。圖／北捷提供

北捷在悼念牆上寫著：「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影。」設計上則以靜謐莊重為主調，採柔和色調與簡約線條，並提供民眾留言寄語，在尊重中沉澱思緒，感受余家昶留下的影響與啟示。

悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思；另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見。」民眾透過掃描QR碼，就可以寫下心中的緬懷和感謝。

悼念牆留言版。圖／北捷提供

捷運公司特別提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。另外，透過掃描現場QRCODE 、台北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝。



