「英雄擋住了刀與火」北捷設余家昶悼念牆：只放花束、不收飲料

北捷12月25日起設置余家昶悼念牆。(圖／北捷提供）

北捷英雄余家昶於12月19日遭遇張文攻擊不幸遇害，引發社會震撼；北捷今(25)日在捷運北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，供民眾緬懷余先生的義行，並提醒獻花區只放置花束，「特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放」。

北捷設置暫時性悼念牆 供民眾緬懷余先生的義行

北捷為對1219不幸事件中，余先生見義勇為的行為表達最高感佩，12月25日設置暫時性的悼念牆，悼念牆上寫著，「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」，另一個牆面則為線上留言區的入口，寫著「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害。我們將他的守護，在車站的轉角化成純白；在熙來攘往的通道，留下一處安靜的角落，讓所有想對余先生說的話，都被聽見」。

悼念牆寫下「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼」。(圖／北捷提供）

獻花區只放花束 不收飲料、食品、紙卡、飾物

悼念牆的牆邊保留獻花區，牆面上則規劃有留言板，供民眾表達追思，北捷提醒，由於通道空間狹小，希望獻花區只要放置花束，特別是飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品，請勿再擺放。車站人員定時巡查，除撿除枯萎腐敗的花朵外，每日收班後將會把花束以外的物品妥為收存。若有不合宜的物品，或是不適合的字詞，現場都會另行保管，以維護現場環境及秩序，若有涉及違反法令者將立即報警。

另外，透過掃描現場QRCODE 、臺北捷運GO APP及官網，均可進入線上留言區瀏覽及留言，每則留言限100字，讓更多民眾都可以表達感謝；另留言區訂有使用規範，違反規範者，本公司有權予以遮蔽，若有違法必定究辦。

