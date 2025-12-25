英雄擋住了刀與火！北捷M7設「余家昶悼念牆」：只收花束、不放食品

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

12月19日台北捷運台北車站發生隨機傷人事件，民眾余家昶先生挺身而出阻擋犯嫌，卻不幸罹難，消息震撼社會。為表達對其見義勇為義行的追思與感佩，台北捷運公司於25日在台北車站B1層通往M7出口的通道，設置暫時性的悼念牆，提供民眾致意與緬懷。

北捷在北車M7設置余家昶悼念牆。（圖／北捷提供）

北捷指出，悼念牆以靜謐莊重為主調，牆面寫下「英雄擋住了刀與火，也擋下了我們的恐懼。這座城市，會永遠記得您英勇無畏的身影」，表達對余先生的最高敬意。現場也規劃留言板，讓民眾留下對他的思念與感謝，不少民眾自發前來獻花、放置卡片，場面肅穆而令人動容。

除實體悼念牆外，北捷也同步設置線上留言區，牆面文字提到「在一片煙霧中，是余先生站了出來，為我們擋下了傷害」，盼在熙來攘往的車站中，留下一處安靜角落，讓所有想對余先生說的話都能被聽見。民眾可透過掃描現場QR Code、台北捷運GO App或官網進入留言區，每則留言限100字。

北捷提醒，由於該通道空間狹小，獻花區僅限放置花束，飲料、食品、紙卡、飾物等不易管理的物品請勿再擺放。站務人員將每日巡視整理，枯萎花束會適時清理，花束以外的物品將妥善收存，若出現不合宜內容或字眼，也會另行處理，必要時依法通報。

北捷補充，悼念牆是在徵得店鋪承商台灣捷爾東商業開發公司支持下，利用施工圍牆暫時設置。近期也有民眾在社群平台相互提醒相關規範，並感謝北捷工作人員趕工完成悼念空間，讓社會大眾能有一處表達不捨與敬意的地方。

