「英雄擋住刀火」 北捷悼念牆緬懷余家昶 便條紙貼滿

台北市 / 綜合報導

台北市隨機攻擊事件即將滿一週，其中57歲的余家昶，在捷運台北車站內試圖阻止嫌犯卻不幸身亡。台北捷運公司宣布，今(25)日開始將在事發地點設置暫時性的悼念牆。牆上不只有動人文字更被貼滿便條紙。不少民眾經過時也停下腳步致意，更有外國旅客特地前來致上感謝。

工作人員將一張一張五顏六色的便條紙貼滿整座牆，兩側牆邊擺滿鮮花，捷運台北車站M7出口通道，這處暫時性悼念牆就是為了紀念隨機攻擊事件下的英雄余家昶先生，民眾VS.記者說：「從中部，(特地上來的)，對，余先生很勇敢，他值得被紀念，不是只有很理性的那些東西就是，我覺得這個東西(感性的致意)還是要存在的。」

事發至今民眾沒有因時間淡忘，不少人仍來到現場致上心中感謝，北捷日前宣布未來將為余家昶設立紀念碑，設置前則將以悼念牆形式接受民眾心意，牆面上寫下英雄擋住了刀與火也擋下了我們的恐懼，這座城市會永遠記得您英勇無畏的身影，短短幾行字忠實記錄余大哥的英勇身影，就連外國旅客都來致意。

新加坡遊客說：「昨天晚上剛到(台灣)，是，從內心，發自內心真的很感謝他(余家昶)，他是英雄，你看這麼多花，也能體現出台灣，就是一個很團結的社會。」攻擊事件國際關注，牆面上的便條紙也能發現到韓文日文英文等各式留言，還有民眾應景的畫上耶誕樹給予祝福。

記者盧怡撰說：「在悼念牆的現場，您可以看到牆上不只有感謝余大哥的文字，如果今天您不能親臨現場，也可以掃描QR Code，把想說的話傳達給余先生。」大家留下的一字一句不只是悼念，更是讓這座城市牢牢記住這位北捷英雄。

