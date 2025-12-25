「英雄擋住刀火」 北捷設悼念牆緬懷英雄余家昶

台北市 / 綜合報導

台北隨機攻擊事件即將滿一週，其中57歲的余家昶，在車站試圖阻止嫌犯卻不幸身亡。台北捷運站宣布，今（25）日開始，將在事發地點設置暫時性的悼念牆。除了牆上的字句與花束，也有人在平安夜當晚聚集，用歌聲向英雄致敬。

悠揚歌聲在台北捷運車站響起，有的人手持麥克風有的彈奏電子琴，溫暖旋律讓人動容，平安夜這天民眾聚集，用歌唱向北捷英雄余家昶致敬，再唱，手拿蠟燭表達哀悼之意，事發至今民眾沒有因時間淡忘。

除了用歌聲表達感謝，五顏六色的便條紙貼滿整座牆面，兩側牆邊擺滿鮮花蠟燭，不少民眾經過駐足雙手合十鞠躬致意，民眾VS.記者說：「從中部，(特地上來的)，對，他(余家昶)值得被紀念，不是只有很理性的那些東西就是，我覺得這個東西(感性的致意)還是要存在的。」

北捷日前宣布未來將為余家昶先生設立紀念碑，完成前以「悼念牆」形式接受民眾心意，牆面上寫下，英雄擋住了刀與火也擋下了我們的恐懼，這座城市會永遠記得您英勇無畏的身影，短短幾行字忠實記錄余大哥的英勇事蹟。

甚至有外國旅客，抵台後的第一個行程就是前來致意，新加坡遊客說：「昨（24）日晚上剛到(台灣)，是，從內心，發自內心真的很感謝他(余家昶)，你看這麼多花，就是也能體現出台灣，就是一個很團結的社會。」

攻擊事件國際關注，便條紙中也能發現英日韓文等各式留言，還有民眾應景的，畫上耶誕樹給予祝福，記者盧怡撰說：「在悼念牆的現場，您可以看到牆上不只有感謝余大哥的文字，如果今日您不能親臨現場，也可以掃描QR Code，把想說的話傳達給余先生。」

在悼念牆的現場，您可以看到牆上不只有感謝余大哥的文字，如果今天您不能親臨現場，也可以掃描QR Code，把想說的話傳達給余先生，線上緬懷留言板，民眾只要輸入姓名電話認證通過，就能寫下最多100字留言給余家昶先生，大家留下的一字一句不只是悼念，更是讓這座城市牢牢記住這位英雄。

