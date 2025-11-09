《英雄聯盟》世界大賽總決賽T1逆轉勝KT 創下史無前例三連霸

[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導

2025《英雄聯盟》世界大賽今（9）日進行總決賽，由韓國職業聯賽（LCK）賽區的第四種子T1對決第三種子KT Rolster（KT），雙方進行BO5的對決，誰先取得3勝就奪下《英雄聯盟》世界冠軍，雖然KT以2比1率先聽牌，但T1頂住壓力，先是扳成2比2平手，第5局更是以擊殺數23比11，在36分鐘左右時拿下KT的主堡，成功以3比2後來居上逆轉勝，拿下2025《英雄聯盟》世界冠軍，更是達成了史無前例的三連霸。

廣告 廣告

2025《英雄聯盟》世界大賽冠軍T1。（圖／取自LoL Esports Taiwan）

雖然T1在第一局獲勝後，遭到KT連拿兩局聽牌，但關鍵時刻T1展開絕地反攻，尤其陣中傳奇選手Faker操作「冰鳥」艾妮維雅直接在後期團戰爆發大量傷害，扳平局分，最終第5局，T1和KT戰局起初陷入膠著，但T1藉由團戰時的有利位置輸出傷害，直接將經濟拉開，終場T1藉由一波團戰將KT 5人的角色全數擊殺，將擊殺數拉至23比11，並在36分左右時拿下KT的主堡，成功以3比2的局分獲勝，奪下2025《英雄聯盟》世界大賽冠軍。

T1在改名前，曾以SK Telecom T1（SKT）之名奪下2013、2015、2016世界大賽冠軍，在2019年改名成T1後，於2023、2024 年奪下世界大賽冠軍，而今年的世界大賽冠軍為T1和Faker（2013加入SKT）的隊史第6冠，同時也為《英雄聯盟》世界大賽史無前例的三連霸。

更多FTNN新聞網報導

3:0完封TSW 中信飛牡蠣奪LCP冠軍

中信飛牡蠣橫掃奪LCP冠軍 18歲HongQ獲FMVP 將代表賽區征戰世界賽

日本魅力城市排行前十名！「這城市」連續五年居首 名古屋、福岡緊追在後

