《英雄聯盟》五速嘴傳奇主播長毛突傳輕微腦中風 出院後開台讀報努力復健中

（合成圖來源：長毛粉專）



《英雄聯盟》台灣知名電競主播長毛（李伯彥）昨日開台時跟粉絲分享近況，並表示前陣子自己突然發生輕微腦中風的狀況，雖然目前已順利出院、是可以復健恢復的狀況，但將來可能會只剩下「0.5、1 速嘴」的功力了。

（圖片來源：長毛實況）





他表示自己曾在播報台上調侃選手會有一些閃現後靜止不動的醜操作，並稱作「閃現中風」，開玩笑地說「現在報應落在自己身上」。因為自己是輕微、小中風的狀況，腦袋多多少少有受到一點損傷，雖然是可以復健的情況，但是勢必要改變自己多年以來說話的習慣：「現在有時候說話還會流口水」。

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生活照（圖片來源：長毛粉專）





而中風這件事一開始只有跟比較親近的人說明（肯伊斯古德、貝克等等），也藉由這次開台向大家報個平安、分享近況，同時也閱讀網路上一些文章練習說話，粉絲也明顯感受到主播說話方式的不同，紛紛留言祝福長毛能夠早日康復。他也表示自己身體是屬於血壓偏高的，所以從出事到現在一根菸都沒抽過（抽菸會導致血壓變高），歡迎大家嚴厲監督。