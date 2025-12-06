《英雄聯盟》官方賽事首登Disney+獨家直播 LCK強隊跨國對決

2025 League of Legends KeSPA Cup 有來自韓國、日本、美國、越南的頂尖戰隊與明星選手，將在 35 場賽事中爭奪獎金與最高殊榮。Disney+提供

由韓國電子競技協會（KeSPA）主辦的《2025 League of Legends KeSPA Cup》將於今（6日）起至12月14日獨家在Disney+平台全程直播，為觀眾帶來明星選手與各大戰隊的精彩對戰。這場賽事是《英雄聯盟》（LoL）官方認證的資格賽，也是首次登上Disney+平台直播。

本次KeSPA Cup集結了10支英雄聯盟韓國職業聯賽（LCK）隊伍，迎戰來自越南、日本的明星隊，以及北美英雄聯盟冠軍聯賽（LCS）的2支強隊，戰況備受矚目。比賽將先以線上形式開打，後續賽事移師韓國Sangam SOOP Colosseum進行，戰火將一觸即發。

Disney+將於包括台灣、韓國、日本、香港、澳洲、紐西蘭等11個亞太市場同步直播賽事，並提供韓文與英文雙語解說。此外，賽後觀眾還可觀看限時完整重播與精華片段，方便電競迷回味精彩瞬間。

除了KeSPA Cup之外，雙方合作協議也確定Disney+將獨家呈獻2026年愛知-名古屋亞洲運動會電競項目韓國代表隊的精彩內容。



