《英雄聯盟》年初就被獻上「誠摯祝福」？HLE 表現不佳遭卡車幫出征



《英雄聯盟》日前 LCK 韓國賽區展開第一賽段 LCK Cup 賽事，而備受矚目的 HLE 戰隊因賽制又加上遠古巨龍組墊底的緣故，成為十支戰隊當中唯一未能挺進淘汰賽的戰隊，雖賽後教練 Homme 第一時間扛起落敗責任向大家致歉，但照慣例還是得被不滿的粉絲們獻上「誠摯祝福」。

（來源：韓國社群分享）

（來源：韓國社群分享）

據了解，這輛卡車停在 HLE 總部附近，不滿的粉絲以「S 級選手陣容（Ｏ）、無能的教練（Ｏ）、耀眼的未來（Ｘ）、換掉教練（Ｏ）」、「Homme OUT！」的口號向 HLE 戰隊表達訴求要 Homme 離隊。但有些粉絲也為教練說話，認為這只是一開始的磨合期，相信之後會越來越好。

2025 年 T1卡車幫（來源：韓國社群分享）

「卡車幫」的抗議方式是在韓國的特有行為，去年 T1 也曾因未能留住 Gamayusi 遭出征「最惡劣的管理層不配擁有最頂尖的選手」。網友也時常以「打成這樣是想被卡車幫問候吧」來調侃這種激進的抗議行為，甚至還會有粉絲會送花圈示意。

2026 年 HLE 卡車幫（來源：韓國社群分享）

而 2024 年 HLE 教練 Dandy 也曾以「莫名其妙的 BP」遭卡車幫出征，但也有人擔心日後會出現更激進的行為，還是希望粉絲們能理性表達自己的訴求。