《英雄聯盟》玩家發現「無冷卻贖罪神石」Bug 全場轟炸黑科技暴力上分

（來源：《英雄聯盟》）



《英雄聯盟》即將邁入第十六年，而有些玩家總是可以在每次更新過後迅速找出一些令人難以置信的 Bug，昨（19）日韓服有一名玩家居然發現了「沒有冷卻時間的贖罪神石」神奇漏洞，透過全場紅光不間斷轟炸的壓倒性武力在積分模式大殺四方。

國外《英雄聯盟》知名頻道 Vandiril 分享了一位名叫「ORNNBAN#KR1」的玩家昨日凌晨的韓服積分場 VOD，起初大家以為只是一位出裝比較特別的易大師愛好者，畢竟他第一件裝居然出的是贖罪神石，沒想到對面的惡夢就從遊戲開始的第八分鐘展開了。

不知道什麼原因，原本擁有 90 秒冷卻時間的贖罪神石居然在這位玩家身上無須冷卻，接著全場紅光縮圈四起，隊友紛紛打起問號表示「究竟發生了什麼」，而無助的敵人只能交出閃現想逃避每道帶有 10% 真實傷害的紅光，但最終也只能連帶交出自己的性命。

「ORNNBAN#KR1」對戰紀錄（來源：OPGG）

最終這位玩家在 17 分鐘以 22/1/4 的驚人 KDA 及 Hexakill 六連殺成就拿下勝利，但根據 指出他似乎已經受到應有的懲罰，最後一次對戰紀錄也停在了這場積分，許多網友則表示希望開發團隊能盡早修復這個錯誤。