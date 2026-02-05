《英雄聯盟》許秀還能秀！DK ShowMaker 登上韓服第一

（來源：League of Legends Champions Korea LCK）





《英雄聯盟》曾在 2020 年拿下 S10 世界冠軍的韓國知名選手 DK ShowMaker 在去年很遺憾地輸給 T1 中止連續六年參加世界賽的紀錄，但他在今年並沒有陷入低潮、氣餒而放棄，如同他說過的「重鑄 LCK 榮光，我輩義不容辭」，並在昨日以 1924 分登上韓服第一。

LCK Cup 小組賽賽果（圖片來源：LCK）

DK 在近期 LCK 韓國賽區展開第一賽段的 LCK Cup 賽事中以 3 勝 2 敗的成績暫居遠古巨龍組第二名，而備受矚目的 HLE 戰隊因賽制又加上遠古巨龍組墊底的緣故，成為十支戰隊當中唯一未能挺進淘汰賽的戰隊。

（圖片來源：國外數據網站）

許秀曾在去年賽事落敗後表示：「比賽結束之後我感覺大腦空白，但是大家想一想，失敗總是貫穿人生始終，這就是人生。」，順利晉級淘汰賽的他沒有掉以輕心而是繼續專注訓練，以最常用英雄「雷茲、勒布朗、塔莉雅」及 143 勝、107 敗（勝率 57%）的成績衝上韓服榜首，而同隊的上路選手 DK Siwoo（遊戲 ID TOP KING）及打野選手 DK Lucid 也一同挺進了韓服前五名。

LCK Cup 淘汰賽賽程（圖片來源：LCK）

LCK Cup 淘汰賽將在 2 月 6 日開始，而 DK 在次日會與 DRX 或 BRO 爭奪季後賽門票，目前 GEN、T1 及 BFX 由於小組賽戰績優異（勝者組前二，敗者組第一）已保送至季後賽賽事。