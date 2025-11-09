《英雄聯盟》 2025世界大賽T1奪冠 完成三連霸、拿下隊史第六冠！

台北市 / 林彥廷 綜合報導

2025《英雄聯盟》 世界大賽今（9）日進行決賽，由 LCK 第三種子 KT 對上第四種子 T1。比賽雙方展開精采對決，第一局由 T1 率先拿下，而第二、三局 KT 發揮超穩實力，率先聽牌。不過絕境 T1 又再次發揮，第四局中路 Faker 冰鳥不斷騷擾、拉扯，讓團隊穩定拿下地圖物件，隊伍用巨幅領先拿下第二勝，讓戰歌響起！比賽進入最終決勝點，T1 前期讓上路卡蜜兒取得優勢，不過比賽中間出現數波亂流，讓 KT 中路BDD 出現大幅領先，成為最大威脅。最後巴龍團，Keria 成功暈到 BDD，T1 打贏團戰收下 ACE，推掉 KT 主堡成功拿下世界冠軍、完成三連霸，同時也是T1隊史上第六冠，寫下T1王朝。

原始連結







更多華視新聞報導

《英雄聯盟》2025世界賽 CFO擊退T1拿下第二勝！

《英雄聯盟》2025世界賽 T1「3：2」擊退AL 前進四強

「ZOFGK」成為歷史 T1上路Zeus離隊 韓媒曝雙方簽約過程 Zeus經紀公司給回應

