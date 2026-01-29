《英雄聯盟》Bin 哥被「寶島雙雄」打到高歌離席？BLG 宣布二軍上路臨時上調

BLG Bin 傳出與戰隊管理層理念不合的傳言（來源：BLG 微博）



《英雄聯盟》中國 LPL 賽區於本周進行第一賽段第三周的賽程，而登峰組首日由 BLG 與 JDG 展開頂上對決，最終由 JDG 以 2-1 拿下勝利，沒想到 BLG 卻傳出上路選手 Bin 與戰隊管理層理念不合的八卦，戰隊更是發出公告將二軍上路臨時上調的人事消息，對此台灣網友笑稱：「是被寶島雙雄打到退役嗎？」。

根據多起中國網友於、及 平台分享的資訊指出，Bin 疑似與領隊吵架後直接走人，並取消關注 BLG 戰隊帳號，隨後便有粉絲發現戰隊選手名單已將二軍選手 Wenbo（楊文波）加入，許多 BLG 粉絲在今日下午表示這是不可能會發生的事情，卻沒想到晚上卻等來了更直接的人事公告。

BLG 二軍上路 Wenbo 宣布臨時上調一至一軍（圖片來源：BLG 微博）

戰隊方指出：「Wenbo 於2025年正式加入 BLG.J，打法穩健，能夠根據隊伍需要打出對應效果，曾在 2025 LDL 第二賽段獲得第二最佳陣容上單選手榮譽，並隨隊斬獲 2025LDL 第三賽段冠軍杯賽總冠軍」。並希望 Wenbo 能在此次臨時上調中快速適應賽場節奏，與大家一起打出滿意的表現。戰隊方也講明了這是臨時上調。

而 BLG 將在明（30）日對上同組第五名的 TES 戰隊，但許多粉絲對於前一天突然宣布臨陣換將的行為感到憂心，並紛紛表示希望 Bin 哥能冷靜、振作後盡快回到隊伍之中，目前 BLG 以四勝二敗的戰績暫居登峰組第三名。

