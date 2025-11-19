《英雄聯盟》CFO宣布中輔野3選手離隊 粉絲震驚不捨

台北市 / 林彥廷 綜合報導

《英雄聯盟》LCP賽區中信飛牡蠣（CFO）昨（18）日宣布輔助選手Kaiwing離隊，今（19）日再宣布中路選手 HongQ 、打野選手 Junjia 離隊。

CFO今年表現亮眼，在世界大賽中前進8強，雖然最終止步8強，但這也是台港澳賽區睽違10年再度重返8強。不過官方昨日宣布Kaiwing離隊後，今日再宣布HongQ、Junjia離隊的消息，目前隊伍中剩下上路選手Rest、Driver以及下路選手Doggo。

消息曝光後讓粉絲相當震驚，紛紛留言「我以為lck 在大變動而已 沒想到唯一有可能8強的cfo 也在大變動 好難過」、「真的好難」、「中野斷開連結了」、「這幾天lol界是講好要吵熱度是不是啊，Lck,lcp,lpl各種不可思議的謎之操作欸」、「還有下一個十年嗎…」等。





