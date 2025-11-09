英雄聯盟》T1三連霸 Faker奪下個人第六冠

《英雄聯盟》世界大賽決賽在11月9日落幕，T1在五局三勝制的激烈對抗中，以3:2擊敗同屬LCK的KT，奪得冠軍，完成連續三年奪冠的壯舉，成功締造三連霸王朝，這也成為Faker的第六座世界冠軍，同時也讓Doren拿下首座世界賽冠軍頭銜。

《英雄聯盟》世界大賽決賽過程充滿拉鋸與關鍵轉折，雙方在團戰與地圖控制上，多次交替領先，最終由 T1 在決勝局把握節奏、攻下主堡取得勝利。

T1隊在本賽季路途上跌跌撞撞，使得粉絲與專家們普遍認為，T1的傳奇之路或許就到去年為止了。不過T1仍然展現自身的王者氣勢，淘汰賽一路過關斬將，最後再次捧起獎盃。

為迎接這場全球矚目的賽事，在台北101水舞廣場也舉辦大型觀賽派對，現場活動從暖場小遊戲到舞台表演一應俱全，並由英雄聯盟頭牌主播Section擔任主持，邀請許多實況主與演出嘉賓與粉絲互動。

主辦單位表示，現場超過1,200名觀眾到場，有粉絲甚至漏夜排隊，只為等待觀賽，氣氛十分熱烈。