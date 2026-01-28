《英雄聯盟》Toyz 在監獄中完成終生大事 正式成為「台灣女婿」

Toyz 已在監獄中與女友篠崎泫完成登記結婚（圖片：Toyz IG / 篠崎泫 IG）



《英雄聯盟》前知名職業選手 Toyz（劉偉健）因販售二級毒品大麻菸彈遭判刑 4 年 2 個月，並在前年、2024 年 5 月 16 日入監服刑，雖然人在監獄，但他仍不斷更新 IG 動態、積極推動鍋癮子火鍋店、拾汣茶屋手搖店等品牌副業，根據消息指出，他已經在監獄中邁向人生的下一階段。

Toyz 在獄中編號為 3469，預計再兩年半、2028 年 7 月就能期滿出獄，若申請假釋成功，最快在今年年底就能恢復自由之身。但根據中華民國《刑法》第 95 條規定：「依外國人受有期徒刑以上刑之宣告者，得於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境」。

從 Toyz 女友篠崎泫友人透露，兩人已經完成登記結婚手續，Toyz 不僅成為人夫，也正式成為「台灣女婿」，篠崎泫本人則低調回應：「有好消息會再跟大家說」，但登記結婚此舉也被外界猜測是為了讓 Toyz 能夠留在台灣繼續打拼。