英雄聯盟2v2格鬥遊戲《2XKO》台灣確定代理，預計明年初正式上市

台灣大哥大今(17)日宣布代理Riot Games 開發的F2P(Free-to-Play)2v2格鬥遊戲新作《2XKO》，預計於明年初正式上市。《2XKO》以《英雄聯盟》宇宙為背景，融合雙人協作與快節奏攻防特色，透過直覺操作即可展現具深度的連段技巧；本作也是台灣大與 Riot Games 合作的第 6 款作品，台灣大表示，將持續擴大代理陣容，推動高品質電競內容普及化，讓玩家無門檻體驗格鬥大作的競技樂趣。

（來源：台哥大遊戲事業處官方提供）

台灣大「Telco+Tech」策略深化遊戲布局 攜手Riot Games 進軍格鬥遊戲市場

台灣大新媒體事業副總經理李芃君表示，台灣大以「Telco+Tech」策略深化遊戲布局，自2020年與Riot Games展開合作，2023年起代理《英雄聯盟》、《聯盟戰棋》，更成為Riot Games在台灣全遊戲的營運夥伴，累積穩固且高度活躍的玩家社群，如日前2025年《英雄聯盟》世界大賽觀賽派對暨粉絲慶典在台北101水舞廣場舉辦，共吸引超過6千名玩家到場，展現台灣大在電競生態圈長期耕耘的實力。本次代理《2XKO》，將結合台灣大在遊戲營運、社群經營與線上線下活動的成功經驗，讓玩家以最友善的方式進入格鬥遊戲生態。

《2XKO》遊戲總監 Shaun Rivera也非常期待台灣玩家對於遊戲的反應，他表示「台灣擁有極為熱情且忠實的格鬥遊戲社群，我們非常期待看到他們在《2XKO》中展現的精彩表現。能把《2XKO》帶到台灣是我們期盼已久的事，我們也期待在這裡見證更多競爭、雙人組合與全新的玩家故事誕生。」

（來源：台哥大遊戲事業處官方提供）

Riot Games首款2v2格鬥遊戲《2XKO》 化身《英雄聯盟》的英雄展開激鬥

《2XKO》以《英雄聯盟》符文之地為世界觀，玩家可挑選兩名英雄，使用換手系統在戰鬥中自由切換，透過技能組合與時機判斷構築多變攻守節奏。若與朋友一同遊玩，兩位玩家可分別操控一名英雄，在戰鬥中互相支援，並透過合作達成連段。遊戲也經優化輸入方式，使新手快速上手，同時保留格鬥玩家追求的深度技巧。獨特的「引信」系統為玩法帶來更多層次與策略性，例如「2X援護引信」讓夥伴可多次發動援護動作，而「雙重極限引信」可讓主角與援護英雄同時釋放超必殺技，創造瞬間爆發的高張力畫面。初期將收錄吉茵珂絲、提摩、犽宿等人氣英雄，並持續更新角色與內容。

（來源：台哥大遊戲事業處官方提供）

