英雄！女遭張文砍傷向醫護說「我願等一等」 喊「先救重傷」

在這回北捷隨機攻擊案中，被張文砍傷的黃小姐，目前還在醫院治療中，醫護人員私下透露她其實也是英雄，因為在案發當下黃小姐忍著身上的傷痛，先主動報案，而救護車到場後，她更表示自己願意等一等，要把救護資源優先讓給重傷者。

台北市長蔣萬安vs.黃小姐：「這段期間也都，陸續協助說民眾，各項專業心理諮商。我覺得滿需要的真的。」

黃小姐躺在病床上，左手還纏著繃帶，儘管自己身上的傷，都還沒復原她卻仍心繫他人心理的傷，就是這樣的大愛，在事發的那一晚，默默幫助了不少人。

台大急診醫學部主治醫師顏瑞昇vs.黃小姐：「手可以握拳嗎。」

緊閉雙眼神情痛苦，當時人在中山站的黃小姐遭張文所傷，第一時間她忍痛，主動打電話報案，讓警消能更快抵達現場，醫師評估傷勢穩定後，黃小姐主動把救護資源，優先讓給傷勢更嚴重的人。

台北市長蔣萬安：「救護車來了，然後有請黃女士趕快是不是先到醫院，她說「我願意等一等」，讓更嚴重的傷者，有需要的即刻趕快送到醫院，黃女士也發揮這個非常富有正義感，即時伸出援手這樣的精神，所以在這邊也要向黃女士表示感謝。」

黃小姐一句我願等一等，展現高度的同理心，這份善意令人動容，連台北市長蔣萬安也為之感佩而那晚，毫不猶豫加入搶救行列，展現專業與使命感的醫師父女檔同樣也是英雄中的英雄。

台大急診醫學部主治醫師顏瑞昇：「我的身份除了一個市民，那我也是一位醫師，尤其是一個急診醫師啦，換作是任何一位的急診醫師，他們都會跟我做同樣的事情，可以盡一點點小小的心力啦，這個其實真的沒有什麼。」

危難時刻，不畏恐懼的善舉，讓社會看見了在傷痛中仍有英勇光輝。

