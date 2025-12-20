英難民公寓發放 家的溫馨牽掛異鄉人

分享愛的溫度，接下來的場景在英國，英國的冬天寒氣逼人，慈濟志工再次到難民公寓，舉行冬令發放。令人動容的是，曾經住過這裡的難民，儘管已經搬離一段時間，知道慈濟人要來，他們特地加入志工行列。成就一場跨越語言跟宗教的愛。

因為牽掛難民的生活，四年來，慈濟志工一次又一次回訪這棟公寓，不同語言、不同信仰的住民，從陌生到熟悉。

難民 瑞諾：「(在加薩)沒水、沒食物、沒錢，太多孩子失去父母，只能這樣生活，你們就像我們的第二個家人，每次你們來，我們都非常開心。」

英國的慈濟志工舉辦冬令發放，準備了背包、毛毯、祝福卡，購物卡是讓家庭能自由選購真正需要的物品，對近三百位難民溫暖的承諾。

慈濟志工 吳佳倫：「金錢(購物卡)也代表祝福和願望，將我們的美好祝福傾注其中。」

志工 阿莉絲：「(上人說)如果看到有人受苦，要盡一切力量去幫助他們，不要等待適當時機才付出或助人，你永遠都可以為別人做一點小事。」

志工裡，有一半是難民，有些人已搬離公寓，仍懷著感恩心回來幫忙。

難民 高理：「你們總是盡最大的努力，如果有一天給我機會，我也會像你們一樣去做，謝謝兩個字，遠遠不夠用來表達對慈濟的感謝，但我們會永遠為你們祈禱。」

慈濟志工 陳翊暐：「這個世界上也有很多人受苦，我們今天一起好好祈禱，一起祝福自己，也祝福這個世界上其他的人，她在祈禱的時候哭了，我覺得哭完之後，她得到一分平靜。」

祈禱時，穆斯林舉手、基督徒閉眼、佛教徒合十，雖然信仰不同，但世界和平的心願一致。

