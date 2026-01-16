英韓等18國新任使節遞國書！習近平：讓世界重回叢林法則不得人心

在全球局勢動盪、涉及委內瑞拉、伊朗及格陵蘭等國際爭議持續延燒之際，大陸國家主席習近平於16日上午在北京人民大會堂接受包括英國、南韓、瑞士等18國新任駐北京大使遞交國書。面對百年變局加速演進的國際形勢，習近平在講話中向各國使節表示，分裂對抗與零和博弈註定沒有出路、讓世界重回「叢林法則」不得人心，呼籲國際社會應同球共濟、團結合作。

大陸國家主席習近平。 （圖／《新華社》）

據大陸外交部官方消息，此次遞交國書的18國使節名單涵蓋歐、亞、非及拉美地區，包括英國駐北京大使魏磊、南韓駐北京大使盧載憲、瑞士駐北京大使馬婷及土耳其、奧地利、巴勒斯坦、緬甸等國代表。習近平在儀式上除了歡迎使節赴陸履職，也重申大陸將深化同各國的友誼，並希望使節們能全面了解「真實立體」的大陸，為雙邊合作積極貢獻力量。

習近平強調，今天的中國大陸，正在中國式現代化新征程上勇毅前行。「十四五」規劃圓滿收官，經濟總量連續跨越，科技創新成果豐碩，綠水青山成為亮麗底色，民生答卷溫暖人心。「十五五」規劃建議為未來5年中國大陸經濟社會發展擘畫藍圖，也為世界提供了一份「機遇清單」。他強調大陸開放的大門將越開越大，將通過高質量發展為世界注入更多確定性和新動能，實現共同發展、美美與共。

習近平表示，今天的世界，百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，全球性挑戰更加突出。分裂對抗、零和博弈註定沒有出路，讓世界重回叢林法則不得人心，同球共濟、團結合作才是唯一正確選擇。他提出全球治理倡議，旨在推動構建更加公正合理的全球治理體系。大陸將始終站在歷史正確一邊，以人民之心為心、以天下之利為利，同各國一道推動構建人類命運共同體。

