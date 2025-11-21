英首相施凱爾傳訪中引眾議！中外交部駁間諜案：對監視英國沒興趣

英國首相施凱爾（Keir Starmer）傳將於明年1月訪中。圖／翻攝自Keir Starmer 臉書

英國先前傳出2名中國間諜接觸英國國會議員及高官取得軍情，同時英國將批准中國在倫敦興建超級大使館計畫，導致近期與中國關係緊張；就在此時傳出英國首相施凱爾（Sir Keir Rodney Starmer）將於明年1月底訪中，引起爭議，英國安全部長丹．賈維斯（Dan Jarvis）更發出警告稱「任何威脅英國國家安全絕不容忍」，將採取必要措施保護英國。

英國首相傳明年1月訪中計畫引起爭議

根據英國天空新聞台指出，英國首相施凱爾將於明年1月底訪中，然而先前英國軍情五處（MI5）指控「Amanda Qiu及Shirly Shen」2人為中國間諜，透過接觸英國國會高層取得情資，加上英國政府將批准中國在倫敦興建超級大使館的計畫，導致英中關係緊張，引起民眾及議員們不滿。

英國指控2人為中國間諜敗訴！中外交部發聲

然而英國指控2人為中國間諜敗訴，中國外交部發言人毛寧也發出聲明，表示中國「沒有興趣」蒐集英國議會情資，且「堅決反對這種毫無根據的指控，以及將自身偏見強加於他人的誇大描述和聳人聽聞的做法」，批英國這項間諜「錯誤訊息」只會誤導民眾；中國駐英國大使館發言人也表示，「英方這些說法純屬捏造和惡意誹謗」，強烈譴責英方「卑鄙行徑」，強調已向其提出嚴正交涉。

英國軍情五處（MI5）中國任何干涉行為絕不容忍。圖／翻攝自維基百科

英國軍情五處仍警告中國：任何干涉行為絕不容忍

不過MI5仍發出警告，描述中國國家安全部（MSS）滲透英國手法，包括利用社交網站、與經濟學家、公務員交涉等行為蒐集零碎訊息，建構完整情資；英國安全部長丹．賈維斯（Dan Jarvis）稱，雖然「中國對有價值的信息門檻很低」，不過這種為謀取自身利益而秘密、蓄意地干涉我國主權事務的企圖，政府「絕不容忍」。

爭議曝光，英國政府也在下議院發表聲明，表示將採取一切「必要措施」保護英國，包括加密技術的投資、移除中國製造的監控設備等，甚至可能舉行閉門會議討論防範措施。

報導指出，即使目前英國、中國關係緊張，外界猜測英國首相仍會基於貿易關係訪中，若首相明年1月如期前往，將會是繼2018年特蕾莎．梅（Theresa Mary May）訪中後再度成歷史性關鍵一刻。



