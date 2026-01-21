英首相施凱爾批准中國「超級大使館」計畫...衍國安、間諜疑慮...反對黨痛批：可恥、怯懦

中國欲在倫敦新建「超級大使館」一案，儘管去年因激起強烈反彈被不斷推遲，但是英國政府最終昨（20日）決定批准該案。對此，反對黨痛批，首相施凱爾「可恥、怯懦」，為了增進與中國的關係「犯下至今為止最大的錯」。該案使中國能開發整合式大使館園區，並將成為歐洲最大的大使館，而問題出在場館平面圖有多間未明說用途的區域，恐有間諜、國安等疑慮。

據報導，新建的中國大使館地點在英國前皇家鑄幣廠舊址，鄰近倫敦景點「倫敦塔」，是中國於2018年以超過2億英鎊的價格買下的土地。關於其爭議，英國民眾、人權組織和對中強硬派的反對理由，是擔心該大使館將被中國用以監視和騷擾在英異議人士。

保守黨政治人物柯維立（James Cleverly）批評工黨政府和施凱爾，「是丟臉的懦弱行徑、完全沒有骨氣」。他直言，任何政府的首要職責就是維護國家安全，但是施凱爾將國安置於得到北京認可之後，工黨「出賣」的行徑證實其在國際舞台捍衛英國方面無法被信任。



在野的英國自由民主黨也示警，批准該項計畫是施凱爾「犯下的最大錯誤」，將危害英國數據安全；自由民主黨外交事務發言人米勒（Calum Miller）表示，施凱爾明知該決定將放大中國在英國的監控行為力道，且危及英國資訊安全，更別說是在英港人的安全」。

(圖片來源：中央社)

