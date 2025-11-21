即時中心／林韋慈報導

根據英國媒體報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）預計明年1月底訪問中國，一旦成行，將是近8年來首度有英國現任首相訪中。不過這項訪問行程尚未最終確認，取決於中國駐英「超級大使館」建案是否獲准。報導指出，施凱爾下月將批准這項爭議性建案。





中國於7年前買下一座位於倫敦金融城中心地帶的建築，預計將中國駐英大使館移往該處。一旦批准，將成為歐洲最大的外國大使館之一，此建築總面積將達2萬平方公尺，相當於48座標準籃球場，可容納逾200名中國外交官與情報人員，外界則憂心恐成間諜活動大型基地。

英國天空新聞台（Sky News）、《泰晤士報》、《衛報》等媒體報導，施凱爾（Keir Starmer）可能在明年1月或2月訪中。報導也指出，備受爭議的中國駐英「超級大使館」建案，也將在下月獲得施凱爾正式批准，英國對內、對外情報機構「軍情五處」（MI5）及「軍情六處」（MI6）均宣稱風險「可控」。

近期英國頻傳間諜案件，英國國務大臣翟偉紳曾在議會表示，「政府將繼續針對在中國對英國及我們盟友涉及惡意網絡攻擊活動的人，採取進一步行動，我們不會逃避使用所有必要處理方法，包括制裁。」中國外交部則在日前回應，對英國議會內部情況沒有興趣。

施凱爾所屬工黨自去年7月就任以來，多次強調與中國建立務實穩健關係的重要性。同年11月，他在G20巴西峰會期間首次與中國國家主席習近平會談，並表達希望舉行英中雙邊正式高階會談。首相府表示，任何外訪計畫都將按慣例公開，中國未回應相關報導。

原文出處：快新聞 /英首相施凱爾擬明年訪中 外界憂心「超級大使館」成間諜據點

