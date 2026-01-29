英首相施凱爾訪問北京 與習近平舉行會談

英國首相施凱爾訪華行程的重頭戲，與中國領導人習近平面對面的會談，雙方開宗明義的直接點出，願與對方合作開展新局。

中國國家主席習近平說道，「中方願與英國發展，長期穩定的全面戰略夥伴關係，既造福兩國人民，也惠及世界，你這次來訪受到高度關注，好事多磨。」

英國首相施凱爾表示，「中國是全球舞台上的重要角色，我們必須建立一種更成熟的關係。」

會後發布的官方新聞稿，內容指習近平對英方表示，中國無論怎樣發展壯大，都不會對其他國家構成威脅，還稱彼此都支持多邊主義、自由貿易，應該提倡一個公正合理的治理體系；指出單邊主義、強權政治已經嚴重影響國際秩序。

廣告 廣告

施凱爾則表示，英方在台灣問題長期奉行的政策沒有改變，也不會改變，他並稱英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋梁。

中英一年雙邊貿易額約1000億英鎊，而中國目前對英國的直接投資規模非常小，只佔0.7%。去年英國對中出口規模，還較前一年下跌了52.6%。施凱爾前一天晚上對隨行的英國經貿界領袖表示，這趟訪問的重點是如何讓英國人受益的情況下，與中國改善關係。

英國首相施凱爾指出，「與中國交往符合我們的國家利益，中國是世界第二大經濟體，如果將香港也算在內，中國是我們第三大的貿易夥伴，在許多不同領域都蘊藏著龐大機會。」