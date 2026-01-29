英首相時隔8年再度訪中 施凱爾：正在創造歷史

英國首相施凱爾（Sir Keir）28日抵達中國訪問三天，這是相隔八年英國首相再度訪問中國，施凱爾今（29）天分別和中國國家主席習近平以及總理李強舉行會談，他抵達北京時還自豪地說，訪問團正在創造歷史。不過專家分析，施凱爾此行成果可能相當有限。

率企業訪中 施凱爾：把握機會國家利益放首位

習近平上午在人民大會堂和來訪的施凱爾舉行會談，中英兩國將攜手打擊人口販運，施凱爾大陣仗率領約60位企業領袖訪問中國，抵達北京時，施凱爾向同行的團員發表談話，強調訪問團正在創造歷史。施凱爾表示，英國決心要有開放的視野，抓住機會建立關係，在國際舞台上擁有自信，並始終將國家利益放在首位，而與中國接觸即符合英國的國家利益。

中美貿易緊張 施凱爾：英不會被迫中美選邊站

川普上台揮舞關稅大刀，中美兩大強權貿易緊張，施凱爾強調，英國不會被迫在中美兩國之間選邊站，不過外界分析，川普對烏克蘭的態度以及對格陵蘭的立場，已讓歐洲盟國有點心寒。外媒指出，許多領導人認為美國開始顯得有些不可靠，因此正在轉向其他國家，尋求更可預測的合作夥伴。

睽違8年英相再度訪中 學者：成果可能很有限

除了修補中英關係，英國也希望降低對美國的依賴，不過學者認為，施凱爾訪中成果可能有限，和中方達成有意義貿易協議的可能性微乎其微。英國學者布朗認為，這不是一種信任關係，因為雙方價值觀不同、政治制度不同、世界觀不同，甚至結盟關係也不同。

而就在首相訪中前夕，英國當局批准中國在倫敦興建新的使館，不過反對者抨擊，這將讓使館變成「間諜窩」，在野的保守黨反對施凱爾訪中，保守黨執政期間因力挺香港反送中事件，導致中英關係陷入低潮，而從去年12月以來，法國、加拿大和芬蘭元首先後訪中，施凱爾之後，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）預計下月到訪，國際關係的現實主義超越一切。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

