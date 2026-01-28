英首相睽違8年訪中 英外交部重申對台立場不變

對工黨政府而言，中國是支撐37萬個英國就業機會、雙邊貿易總額突破1000億英鎊的第4大貿易夥伴。為了重振國內經濟施凱爾此行將帶著金融、汽車與能源產業巨頭隨行，聚焦經貿合作。

英方在行前大動作批准了曾因國安爭議遭擱置的中國「超級大使館」案，被外界解讀為送給北京的破冰大禮。

英國安全事務國務大臣丹．賈維斯表示，「中國已經並將繼續對我們的國家安全構成威脅，但是在全政府專家官員詳細考慮了這個新大使館周圍所有可能的風險後，我確信英國的國家安全得到了保護。」

然而，在經貿熱絡的背後，英國是否會棄守戰略底線？若中方在會談中提起台灣議題，英方如何應對？英國外交部以書面回覆公視提問，重申一貫立場，支持兩岸在非武力威脅和脅迫下的和平對話，不支持單方面改變現狀。

這場破冰之旅，對華鷹派高度質疑是否會淪為「人權換金權」。畢竟中英關係過去8年來傷痕累累，從北京破壞中英聯合聲明、國會間諜案，到干預學術自由。本週英媒再揭露中國駭客入侵唐寧街官員的手機和網路，讓施凱爾在訪中前夕面臨極大的輿論壓力。

公視國際記者洪雅芳報導，「施凱爾此行還有一個關鍵的變數是英國的『務實路線』，可能會惹怒最重要的盟友美國川普。而施凱爾在行前也強調他不會在美中兩強之間做選擇。但英國有不做選擇的空間嗎？而且這場外交豪賭是否能夠換回對等的實質紅利，仍有待觀察。」

