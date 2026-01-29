英首相訪中 中方同意英國公民免簽入境30天

英國首相施凱爾與中國國家主席習近平（圖／美聯社）





英國首相施凱爾於今（29）日與中國國家主席習近平會晤，雙方會談長達80分鐘。施凱爾表示，雙方在多項合作上取得進展，雙邊關係也更加穩固。外媒分析，這趟訪中對北京具有高度象徵意義，希望藉由英國影響西方對中政策氛圍；不過也有中國學者指出，英國政局不穩，相關成果能否延續仍有變數。

站在國旗前握手致意並留下合影，施凱爾與習近平於29日進行會晤，會談時間達80分鐘，比原預期多出兩倍。施凱爾會後表示，雙方在英國威士忌輸中關稅、英國公民赴中國免簽，以及打擊非法移民資訊合作上，都取得實質進展，雙邊關係處於更穩固的位置。

中國國家主席習近平表示：「中方願同英方發展長期穩定的、全面戰略夥伴關係，這將造福兩國人民。」

英國首相施凱爾則表示：「中國是全球舞台上一個至關重要的角色，我們必須建立一段更成熟、更細緻的關係。」

外媒分析指出，施凱爾此行訪中對中國具有象徵意義。英國不僅是單一國家，還與美國保持長期深度綁定的關鍵夥伴。中方評估，即便難以動搖美英關係，拉近與英國互動仍可能間接影響美國的對中政策氛圍。對英國而言，中國是重要貿易夥伴，英國企業界普遍期待透過首相訪中，提升投資信心，並為雙邊經貿合作創造新的空間。

倫敦國王學院教授凱瑞・布朗表示：「我們必須想清楚如何與中國互動，以及如何與中國進行研究合作。中國是僅次於美國的第二大研究合作夥伴，我們必須判斷這些合作能否持續推進，或者如果選擇拒絕，是否願意承擔隨之而來的代價。」

不過也有中國專家憂心，目前英國政壇不穩定，現任首相任期恐不長，因此兩國此次達成的共識與成果究竟能維持多久，仍充滿不確定性。

