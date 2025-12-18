英首相警告阿布拉莫維奇兌現向戰爭受害者付款承諾，否則將面臨訴訟

英國首相施紀賢表示，俄羅斯寡頭羅曼·阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）必須「立即付款」給烏克蘭戰爭的受害者，否則將面臨訴訟。

阿布拉莫維奇是英超球會切爾西（車路士）的前老闆。他在2022年承諾將出售球會所得的25億英鎊用於幫助俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的受害者。

但由於在資金應如何具體使用的問題上出現僵局，這筆目前凍結在英國銀行帳戶中的款項一直未能撥出。

施紀賢周三在下議院表示：「我給阿布拉莫維奇的訊息很清楚：時間正在倒數。」

廣告 廣告

英國政府希望這筆資金用於人道援助，但阿布拉莫維奇堅持應用於「所有戰爭的受害者」——這意味著俄羅斯人也可能受惠。

在英國制裁下，阿布拉莫維奇無法動用這筆資金，但出售切爾西的收益在法律上仍屬於他。

在向議員作出最新交代時，施紀賢表示英國已發出許可牌照，「轉移自2022年起一直被凍結的、來自出售切爾西足球會的25億英鎊資金」。

他向阿布拉莫維奇發出警告：「履行你作出的承諾，立即付款；如果你不這樣做，我們已準備好訴諸法院，確保每一分錢都能送到那些生命被普京非法戰爭摧毀的人手中。」

英國外交大臣顧綺慧（Yvette Cooper）亦向BBC表示，阿布拉莫維奇「需要履行那項承諾，支付這筆款項」。

被問到法律爭議是否可能令整個過程拖延數年時，顧綺慧表示：「我敦促他不要嘗試採取進一步法律行動。」

但她同時確認，如果阿布拉莫維奇未有行動，政府將把事件交由法院處理。

阿布拉莫維奇的代表拒絕就此置評。

英國財政部表示，根據許可牌照相關條款，這筆資金必須用於烏克蘭的「人道用途」，不得讓阿布拉莫維奇本人或任何其他受制裁人士受益。

英國政府早在6月已首次威脅將起訴阿布拉莫維奇。

財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）表示：「讓超過25億英鎊、屬於烏克蘭人民的資金繼續凍結在英國的銀行帳戶中，是不可接受的。」

阿布拉莫維奇是一名靠石油與天然氣致富的俄羅斯億萬富翁。俄羅斯入侵烏克蘭後，他獲發特別牌照出售切爾西，條件是他須證明自己不會從交易中受益。

他被指與俄羅斯總統普京關係密切，但他否認有關指控。

據了解，在英國考慮採取法律行動前，阿布拉莫維奇仍有90天時間作出回應。

另一方面，歐盟領袖將於周四審視相關提案，考慮利用凍結的俄羅斯資產收益，支援烏克蘭龐大的預算及防務需要。俄羅斯方面強烈反對有關建議。