英高檔早餐台幣3800元 號稱米其林星級主廚操刀

吃一頓早餐，你願意花多少錢？英國倫敦一家餐廳推出高級早餐，一份要價約3800元台幣。其中包含5道菜，每道菜還搭配一小份無酒精飲品。

雖然是早餐，每道菜份量都不大，但是用料可不馬虎。像是這道龍蝦麵包，在酥脆的可頌麵包上放上龍蝦肉、芝麻葉，再撒上帕馬森起司，令人食指大動。

開設這家的餐廳的米其林星級主廚認為，一般人早餐通常吃得倉促，也不會多花心思準備，因此希望顧客來到這家餐廳，能夠慢下來好好享受。

資深副主廚布西表示，「早餐是一天中最重要的一餐，所以我們從早上第一件事開始，就讓客人賞心悅目，並樂在其中，每一項細節都很重要。」

另外在上每一道料理的時候，都有服務人員講解，希望帶給顧客完整的體驗。

顧客娜塔莉表示，「我自己是丹麥裔，你可能聽說，我們的麵包很有名，我今早有機會品嘗這份很棒的丹麥點心，還有糖煮梨子和藍莓，我想我們國家會很驕傲。」

美食評論家薩珊則說，「看到不一樣的東西很棒，我真的、真的很享受，我通常不吃早餐，但是慎重看待早上，事後還能走進倫敦，感覺經歷了一場真正的體驗，非常棒。」

這份高級早餐雖然要價不斐，但對於這家餐廳的顧客來說，花大錢買到的不只是美食，也是一種生活體驗，值不值得就見仁見智了。