英「大西洋堡壘」計畫 防俄潛艦威脅

記者丘學陞／綜合報導

英國國防部8日公布「大西洋堡壘」（Atlantic Bastion）計畫，宣示強化與產業界合作以獲得新銳技術、擴大部署先進情監偵系統，以有效監控北大西洋等水域的俄羅斯活動，確保關鍵基礎設施安全。

英國防衛大臣希利訪問皇家海軍樸茨茅斯基地時，直指俄國海上活動日漸頻繁、對水下基礎建設的威脅有增無減，因此展開「大西洋堡壘」計畫，目標是將先進情監偵系統，部署在各式有、無人載臺上，透過發揚「有人／無人組合」（MUM-T）效能，在北大西洋的廣袤海域，以前所未有的效率發現、追蹤潛在威脅活動，並在必要時刻進行打擊。

英國防部說，「大西洋堡壘」今年已獲政府與業界投入逾1400萬英鎊（約新臺幣5.81億元）資金，用於研發與測試新型反潛系統的初步工作，且至少20家公司推出系統原型，預計數週內就可開始實測，並於明年擴大投資與量產。

英海軍參謀長詹金斯上將說，英國將藉「大西洋堡壘」提供先進技術，防衛北大西洋海域免受俄國潛艦威脅，同時也確保在該海域的水下基礎建設安全，展現英國對北約等盟邦安全防衛的具體承諾。

英國將在各式自主載具，部署先進情監偵裝備，並與有人載臺合作捍衛北大西洋安全。（取自英國國防部網站）

「大西洋堡壘」計畫將運用各式先進系統，提升水下情監偵能量。（取自英國國防部網站）