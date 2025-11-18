英「威爾斯親王號」達FOC 強化北約海上戰力

記者賴韋廷／綜合報導

英國皇家海軍17日宣布，「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群已具備「全作戰能力」（FOC），並納入北約指揮體系下，將顯著強化北約海上聯合打擊效能。

軍聞網站「Army Recognition」報導，「威爾斯親王號」航艦打擊群，本月3至14日在「獵鷹打擊25」（Falcon Strike2025）聯演期間，與美、法、義、希臘等盟國部隊，執行縱深打擊、空中阻絕與反艦防禦等多課目演訓。北約也正式確認，「威爾斯親王號」航艦打擊群已具備FOC，能與盟國部隊共同執行高強度聯合行動。

英國外交大臣古柏及國防大臣希利，17日則在「威爾斯親王號」上，與義大利外長塔亞尼及防長克羅塞托，舉行英義外交國防「2加2」會談，商討共同抗衡混合戰威脅，以及強化歐洲安全。希利並宣布，「威爾斯親王號」航艦打擊群已被正式納入北約指揮架構，象徵北約麾下首次擁有一支搭載最多先進第5代戰機的航艦打擊群。

報導說，「威爾斯親王號」航艦打擊群本次前往地中海前，已在印太地區執行長達5個月的部署，並與澳、日、印度等國進行聯合演訓；接下來該打擊群將在地中海展開今年第4次「海王星打擊」（Neptune Strike 25）聯演。

「威爾斯親王號」航艦（左）在演訓期間，由義大利巡防艦「里佐號」（F 595）護航。 （取自英國國防部網站）

古柏（左）與希利登上「威爾斯親王號」航艦視察，並舉行英義「2加2」會談。 （取自英國國防部網站）