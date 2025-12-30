英、德合購RCH 155輪型自走砲

記者廖子杰／綜合報導

英國與德國28日簽署協議，斥資5200萬英鎊（約新臺幣22.5億元）共同採購RCH 155輪型自走砲，以針對該新銳裝備性能展開測評，未來可望進一步強化兩軍地面火力支援和機動部署作戰能量。

軍聞網站「Army Recognition」報導，英、德兩國宣布根據一項全新「早期能力驗證計畫」，簽署總值5200萬英鎊的聯合協議，共同採購RCH 155輪型自走砲，藉此加速推進雙方武裝部隊地面戰現代化進程。依規劃，英國將採購1輛，德國則會採購2輛，後續透過共享測試數據、技術專長交流及實際操作回饋，為未來的潛在採購決策奠定基礎。

報導分析，該項採購協議除有望提升英德軍工產業能力與國防自主能量，也將持續深化兩國在《三一之家協議》（Trinity House Agreement）框架下的雙邊安全防衛合作關係。

英德共同研發的RCH 155輪型自走砲，以「拳師」8輪甲車為底盤，裝備1門155公厘52倍徑榴砲無人砲塔，採用全自動裝填技術，僅需2名組員即可執勤；其能搭載30發砲彈，每分鐘最高射速達9發，使用最新「高速增程砲兵彈藥」（V-LRP）時，射程更可達70公里，且具備行進間射擊和長程機動能力。

值得注意的是，德聯邦國防軍首支配備RCH 155輪型自走砲的第215砲兵營，已在10月初成軍，日後將發揚強大火力與機動性，擔負德軍地面火力支援與機動部署作戰主力。

英德斥資共同採購RCH 155輪型自走砲進行測評，為未來擴大採購奠定基礎。（取自英國國防部「X」）