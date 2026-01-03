英「惡魔之女」12歲狂砍30多刀奪命！最新動向曝光

莎朗．卡爾（Sharon Carr）在12歲時，持利器砍向從夜店返家的18歲女子，使她身中30多刀，不幸身亡。（示意圖／翻攝自pexels）





英國史上最年幼女性殺人犯莎朗．卡爾（Sharon Carr），她在12歲時，持利器砍向從夜店返家的18歲女子凱蒂．拉克利夫（Katie Rackliff），使她身中30多刀，不幸身亡，她也被冠上「惡魔之女」稱號。現年45歲的她於近日獲假釋委員會建議，轉往管理較寬鬆的「開放式監獄」，但這也讓外界質疑，是否會引發安全疑慮。

12歲童猛砍30多刀震驚英國

根據《Mirror》報導，整起事件發生於1992年6月7日，當時年僅12歲的卡爾，持利器砍向從夜店返家的18歲女子凱蒂，導致她身中30多刀，失血過多不幸身亡。她也被冠上「惡魔之女」稱號。不過，警方在一開始並未找到兇手，也令他們感到相當頭痛，有4年的時間裡，這起事件都是未解狀態。

日記揭露「惡魔之女」真面目

直到1996年，卡爾因涉及1994年刺傷1名13歲少女的案件，被送進少年感化機構。警方在相關調查過程中查扣她的私人日記，意外揭露這起多年懸而未破的命案內幕。

警方指出，日記內容極其駭人，卡爾在字裡行間毫不掩飾對暴力的迷戀，還以挑釁語氣描述當時的感覺，她在日記內寫下「我真希望能再殺你一次，我會讓你受更多苦，你那驚恐的尖叫讓我興奮。我發誓我生來就是個殺人犯，殺人對我來說是一種強烈的興奮，每晚我都在夢中看到魔鬼」，令人毛骨悚然。

漫長監禁路

在1997年時，卡爾被正式定罪，她「魔鬼之女」 的標籤傳遍英國，量刑法官貝克（Scott Baker）曾形容她是「極其危險的年輕女性」。卡爾在入獄後，也未對殺人這一事件悔改，反而更變本加厲，不僅襲擊過囚犯和監獄工作人員，還揚言要「掐斷」 一名囚犯的脖子。

服刑期間，卡爾多次被轉換收容場所。1998年，她被安排進入布羅德莫爾醫院接受高度戒護；2007年再度轉往蘭普頓醫院，隔年改安置於果園病區。2015年間，因被評估對其他收容者及工作人員具有高度危險性，她被送回高安全等級的女子監獄布朗茲菲爾德。

2018年，卡爾一度被調往洛牛頓監獄，但在2019年8月時，卡爾捲入了囚犯間的暴力事件，再度被押回布朗茲菲爾德監獄。直到2020年，她試圖申請調降關押等級，仍遭司法機關駁回，未能如願。

假釋委員會建議轉「開放式監獄」

此次申請也是卡爾在2009年服完12年最低刑期後，第5次聲請假釋。假釋委員會近日完成相關評估後，決定暫不讓卡爾獲得假釋，但同時提出可考慮將其調往開放式監獄的建議。委員會在審查摘要中指出，卡爾服刑期間仍被認定存在「持續性的風險指標」，包括對他人產生高度情感依賴，以及在遭遇拒絕時難以調適，其情緒狀態常由正面迅速轉為敵意。

風險評估與安全疑慮

審查文件亦提及，卡爾已承認犯下殺害凱蒂的罪行，並對自身過往行為展現一定程度的自我覺察，同時完成部分專業介入課程，以協助理解其犯罪成因。然而，監獄心理專家並未支持她轉往開放式環境，認為仍應留置於封閉型監獄，接受更高強度且具挑戰性的專業治療，該意見亦獲得司法部代表認同。

假釋委員會發言人強調，相關轉監意見僅屬建議性質，最終是否採納，仍須由司法大臣大衛．拉米（David Lammy）拍板決定作出裁定。相關消息曝光後，再度引發社會對公共安全議題的廣泛關注。

