英「挑戰者3型」主戰車 首度載人實彈射擊

記者丘學陞／綜合報導

英國「國防設備與支持組織」（DE&S）20日宣布，英國陸軍新一代「挑戰者3型」（Challenger 3）主戰車，已完成首次載人實彈射擊測試，繼續朝服役部署目標邁進。

英裝甲現代化里程碑

DE&S指出，「挑戰者3型」在此次測試中，投入完整車組編組操作實彈射擊，為英國自1990年代「挑戰者2型」研發以來，時隔30多年再有新研發的主戰車在國內進行載人實彈射擊，寫下英國裝甲戰力與國防工業的重要成就。

「挑戰者3型」由舊款「挑戰者2型」升級而來，最大特點在於換裝萊茵金屬型號L55A1的55倍徑120公厘滑膛砲，並換裝模組化裝甲、新型瞄具、車長與車周感測器、動力系統、懸吊、冷卻和電力系統等，還計畫加裝「戰利品」主動防禦系統（APS），有助應對新型戰場環境挑戰。

預計服役至2040年

負責「挑戰者3型」研發工作的DE&S，以及英國貝宜系統與德國萊茵金屬合資成立的RBSL公司，在此次測試後，將為「挑戰者3型」繼續展開不同類型的實彈與性能測試，確保該型主戰車能擔當英軍重要裝甲戰力，並服役至2040年。

RBSL先前已透過遙控方式，完成「挑戰者3型」多項射擊測試，為本次測試做好準備；若後續測試順利進行，即可依英國陸軍規劃，將現役140輛「挑戰者2型」升級為「挑戰者3型」。若英軍有意增購，RBSL也已準備好展開新車生產工作，進一步擴大英軍主戰車戰力。

「挑戰者3型」主戰車完成首次載人實彈射擊，寫下研發新頁。（取自DE&S「X」）

英軍將藉本次實彈射擊成效，展開後續測試，朝服役目標邁進。（取自DE&S「X」）

「挑戰者3型」主戰車性能全面提升，可幫助英陸軍迎接未來戰場挑戰。（取自英國國防部網站）

「挑戰者3型」換裝L55A1主砲，提升火力及與盟友作業互通性。（取自英國前國防採購大臣卡特里吉「X」）