英、挪組聯合艦隊 守護北大西洋基建

英國與挪威4日簽署防禦協議，攜手組建約13艘26型巡防艦的聯合艦隊，並將在北大西洋水域共同執行巡邏等任務，因應俄羅斯日增的威脅，確保關鍵水下基礎設施安全。

操作26型巡防艦 至少13艘

英國政府新聞稿指出，鑑於過去2年英國水域的俄國船艦數量增加30%，威脅日益擴大，防相希利與挪威防長山特維克在唐寧街10號，簽署《倫納之家協議》（Lunna House Agreement）。未來兩軍將共同操作一支26型巡防艦聯合艦隊，其中8艘由英國提供，挪威則將派遣至少5艘。兩國今年9月已簽署100億英鎊（約新臺幣4232億元）軍事合約，挪威將採購5至6艘26型巡防艦，涵蓋工業與技術合作、後勤維保、專業培訓與人員交流項目。

「倫納之家」是二戰挪威被德國占領期間，挪威抵抗組織在蘇格蘭設立的總部所在地。協議以此命名，也象徵同為北約創始成員的英挪，在75年的合作基礎下，持續深化國防合作關係，共同守護北約北翼與歐洲安全。

監控俄軍動態 保護海底電纜

英國指出，先進26型巡防艦未來將負責巡弋北大西洋「格陵蘭—冰島—英國間隙」（GIUK gap）戰略要衝，監控俄軍動態，並保護海底電纜與能源管線等攸關通訊、電力與天然氣輸送的重要基礎設施。除了聯合艦隊外，協議還包含英國加入挪威無人掃雷艦與水下作戰系統研發計畫、英陸戰隊在挪威進行高寒訓練，以及合作擴大在高北區域的無人載具合作等。

同日，英國首相施凱爾也接待來訪的挪威總理斯托爾，2人前往蘇格蘭東北方的羅斯茅斯空軍基地，聽取當地P-8反潛巡邏機組員簡報，了解近期英國水域周邊的俄艦動態與監控任務，並慰問當地官兵。