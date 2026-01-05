英、法聯軍對敘利亞發動空襲! 防伊斯蘭國捲土重來 炸毀地下隧道口

英國的颱風戰機。(示意圖) 圖 : 翻攝自KKNews（資料照）

[Newtalk新聞] 據英國媒體報導，英國國防部 3 日表示，英國和法國空軍對敘利亞境內一處目標實施了聯合空襲。

英國國防部在聲明中說，當地時間 3 日晚，在敘利亞中部古城巴爾米拉附近的山區，英法飛機使用制導炸彈襲擊了一處地下設施的出入口隧道，該設施據稱被極端組織「伊斯蘭國」佔據。

聲明稱，初步跡象顯示目標「已被成功摧毀」。行動中，英國皇家空軍出動「颱風」FGR4 戰鬥機執行轟炸任務，並由一架「旅行者」空中加油機提供支援。英國國防部聲稱，該地下設施可能被用於存放武器和爆炸物，目標周邊地區未發現平民。

英國國防大臣約翰·希利表示，英國決心「與盟友並肩作戰」，以「徹底根除 ISIS 死灰復燃的苗頭」。

他對參與此次行動的武裝部隊人員表示感謝，稱行動旨在「消滅威脅我們生活方式的危險恐怖分子」。

報導提到，近年來西方國家的飛機持續在敘利亞境內執行巡邏任務，理由是防止曾在 2019 年前控制敘利亞部分地區的「伊斯蘭國」捲土重來。

