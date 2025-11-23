英、法、荷限制與美情報共享 憂淪川普軍事反毒共犯

美國政府近期持續在加勒比海和太平洋打擊運毒船，總統川普(Donald Trump)甚至揚言要對委內瑞拉發動地面攻擊，使拉丁美洲緊張局勢急遽升溫。部分在該地區擁有戰略要地的歐洲大國擔憂重要情資可能被用來進行打擊行動，開始限制對美國的情報共享。

法新社今天(23日)報導，加勒比海地區過去曾被法國、荷蘭和英國等殖民，其中馬丁尼閣島(Martinique)、瓜德羅普(Guadeloupe)和法屬圭亞那(French Guiana)目前為法國屬地，位於委內瑞拉外海、被稱為ABC島的阿魯巴(Aruba)、波納爾(Bonaire)和古拉索(Curacao)則是荷蘭海外領土。

一位不願具名的法國軍官表示，ABC島距離委內瑞拉海岸只有大約50公里，「荷蘭人非常擔心」。一旦戰爭爆發，這些島嶼將成為前線。

另有多名消息人士證實，英、法、荷三國已決定停止與華盛頓分享某些情報。

荷蘭情報局長阿克布姆(Erik Akerboom)向荷媒「民眾報」(Volkskrant)表示：「對於情報共享的政治化和侵犯人權行為，我們特別警惕。」

法國緝毒局局長迪佐拉斯(Dimitri Zoulas)告訴加勒比海廣播電台(RCI)，「包括法國在內，沒有任何歐洲國家會在目前的情況下向美國人發送作戰情報，因為這些情報可能被用來對船隻進行軍事打擊」。

據英國泰晤士報(Times)報導，英國政府首席法律顧問、檢察總長赫默(Richard Hermer)已告知內閣首長切斷與美國的情報共享，擔心川普可能對加勒比海的毒販展開「暗殺」行動。

不過有部分人士指出，這不是大西洋兩岸第一次發生這類情況，但整體而言，不會對雙方的情報交流造成太大影響。英國對外情報機構「軍情六處」(MI6)前首長迪爾羅(Richard Dearlove)說：「這是一個局部、特定的議題。在我的經驗中，這種情況以前也發生過。」

另外，曾參與該地區禁毒行動的前美國軍官認為，歐洲人對美國情報工作的貢獻非常有限，美國甚至不需要歐洲的協助。

但也有部分人士擔心，歐洲國家限制情報分享，可能因此惹怒川普政府。一名隸屬於歐洲情報單位的消息人士表示，「在對美國說不、並讓對方知道被拒絕之前，我們必須三思，因為他們向盟友提供了大量情報」。

美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)本月稍早駁斥關於英國停止共享情報的報導，稱之為「假新聞」。