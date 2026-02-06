英「行善健身房」經營19年 邊運動邊做志工服務

穿著紅色的運動服，一群運動愛好者在街上慢跑，到了目的地就開始協助社區花園除草、施肥。這是英國一個公益健身組織「行善健身房」在巴特錫的分會活動，這一天的行程是跑步到一棟建築的頂樓社區花園，為花園進行維護工作。

「行善健身房」區域負責人安娜塔西亞說：「那裡以前是一片廢棄的空地，現在變成了一個欣欣向榮的社區花園，提供沒有戶外空間的人種植水果和蔬菜。我們為這裡做過各種工作，像是過去他們有收到過成百上千袋50公升裝的堆肥，我們把這些堆肥搬上樓，這真是一次很棒的鍛鍊。」

2007年創辦的公益組織「行善健身房」，源自於創辦人格姆利在戶外運動跑步時，會為他居住社區的一名老人送報紙，隨著他開始聚集志工一邊跑步，一邊為社區進行各種公益活動，組織漸漸成形。

他們會鼓勵參與者用跑步、步行或騎腳踏車的方式，前往活動地點，讓志工幫忙退休的銀髮族們，處理像是搬運重物或修剪草坪的行善活動。

「行善健身房」創辦人格姆利表示，「如果你問別人：『你想多做些運動嗎？』他們一定會說想，通常你問到別人：『想為社區做點貢獻嗎？』他們也會說想。而現在障礙在於我們都很忙，很難找到這樣的機會，所以就有了行善健身房的成立，能今天註冊，今晚就去做（邊運動邊行善）。」

這樣能一邊運動又能做好事的活動，吸引了不少民眾加入。成立了19年的「行善健身房」，據點遍布英國英格蘭65個地點，會員超過2萬6000人，每週都有各自的行程。

光是在倫敦各據點的會員們，最近就幫忙清理了被丟在人行道上的聖誕樹，或是為泰晤士河河岸淨灘、種植樹木，以及為食物銀行整理各方善心的捐贈物資。

「行善健身房」會員克帝斯說道，「我平常會去一般的健身房，也會做其他類型運動，但每星期一次的行善健身房小組跑步活動，真的很有趣，這讓我必須走出家門，特別是寒冬的週一晚上，去戶外做些運動。」

「行善健身房」會員漢芙莉提到，「我真的很喜歡來這裡，因為我覺得這能為這一週帶來滿滿的正能量，和一群只想聚在一起的人聚在一起，幫助一些完全不相識的人，做些好事，同時還能從中獲得樂趣、鍛鍊身體，這感覺真的很棒。」

除了行善兼運動，還有讓人意想不到的影響發生。根據倫敦政經學院經濟學家克雷克爾針對這個公益組織的調查顯示，許多年輕人期望放下手機，進行更多真實的社交互動，而把運動與志工活動結合，也能明顯增進心理健康。

能做善事又兼具鍛鍊身體、社交活動，以及為社區貢獻的種種優點，成了不少新舊會員積極參與行善活動的動力。

