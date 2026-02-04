英「野貓」與無人機協同戰測 模擬精確打擊遠方目標

記者丘學陞／綜合報導

根據英國皇家海軍1月31日新聞稿，英軍「野貓」（AW159 Wildcat）直升機首度與多款無人機進行協同作戰測試，透過感測網路，模擬對遠方目標發動攻擊，展現「有人／無人組合」（MUM-T）精確打擊潛力。

可攻擊視距和地平線外目標

英國海軍日前舉行「鷹眼」（Eagles Eye）測試，由「野貓」直升機與「美洲獅」（Puma）和「普洛維登斯」（Providence）等無人機協同，執行目獲與追蹤任務；無人機將目標參數傳回「野貓」直升機後，由「野貓」模擬使用「岩燕」飛彈發動攻擊，創下英海軍直升機首次類似操作紀錄，也驗證無人載具在發揚有人載臺火力的關鍵角色。

廣告 廣告

英海軍指出，「野貓」在測試中主要擔任無人機指揮與火力投射平臺，透過操作多款無人機組成的感測器網路，搜索目標並即時回傳情資，不僅可提升有人載臺覺知能量，也能以此對視距和地平線外目標發動攻擊；未來有望擴大與英軍其他軍種、甚至北約盟國無人機合作，拓展感測網路與作戰彈性。

納烏經驗打造韌性感測網路

英海軍表示，這次測試納入烏克蘭無人機應用經驗，透過開放式的通用操作系統與指揮平臺，納入不同類型無人機與感測器作為節點，打造具韌性、去中心化的感測網路，協助情監偵任務或傳遞情資，向「混合航空聯隊」（hybrid Air Wing）概念邁進。

英軍下階段將前往挪威與皇家挪威海軍合作，在峽灣地形中發揚MUM-T效能，演練反制快艇等「不對稱」威脅戰術。

英軍「野貓」直升機首度與無人機合作模擬打擊目標。（取自英國防部網站）

英軍「普洛維登斯」等無人機執行目獲與追蹤任務，再將目標參數即時回傳，供友軍模擬發動攻擊。（取自英國防部網站）

「野貓」機組透過軍用電腦操作與接收無人機傳遞的資訊。（取自英國防部網站）

多款無人機共組感測器網路，搜索目標並即時回傳情資，提升有人載臺覺知能量。（取自英國防部網站）