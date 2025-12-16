英、韓達成升級版FTA 擴大經貿合作
記者施欣妤／綜合報導
歷經超過2年談判，英國與南韓15日達成升級版《自由貿易協定》（FTA），將促進英國汽車等商品出口成長，預期帶來數十億英鎊效益；這是今年英國繼印度、歐盟與美國之後，達成的第4項重要貿易協議。
經濟提升 帶動就業成長
英貿易大臣布萊恩特與南韓產業部通商交涉本部長呂翰九15日共同宣布，達成英韓升級版《自貿協定》，進一步擴大兩國貿易合作。除了兩國目前關稅待遇將維持，還進一步擴大英國出口南韓免稅商品範圍，包含汽車製造業、藥品、酒類產品與金融服務等都將獲益。
英國首相施凱爾表示，這項協議是英國企業與勞工的一大勝利，也是英國繼與印度、歐盟與美國之後，達成的第4項重大貿易協議；並提到，南韓文化正深深影響英國，透過新協定將使雙方貿易更加便捷，有助提升經濟，並帶動全國就業與經濟成長。呂翰九也說，在全球貿易環境不確定性升高之下，升級版英韓《自貿協定》有助強化自由市場體系，並深化南韓與歐洲重要夥伴—英國的經濟合作關係。
英國新聞稿指出，升級版協定預計每年為英國經濟帶來額外4億英鎊效益；另外協定也涵蓋數位貿易、確保供應鏈穩定等項目，進一步強化英韓貿易關係。
英國與南韓達成升級版《自由貿易協定》，進一步擴大貿易合作關係。（取自英國商業貿易部網站）
