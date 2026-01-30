英2歲童破2撞球金氏紀錄 完成雙球、撞庫入袋

「撞庫入袋」和「雙球入袋」對成人來說，這兩項都不是簡單的技巧，但才2歲多的歐文斯卻辦到了，還因此贏得金氏世界紀錄的肯定。

歐文斯的父親說，他一開始是用小型球桌讓歐文斯練習，等他熟練後才換成大人的球桌，沒想到兒子真的有天分。

歐文斯父親路克表示，「他起步得比我早很多。我10歲開始打撞球，裘德（歐文斯）2歲開始打，我覺得裘德比我更有天分。」

歐文斯的父親回憶，兒子第一次打撞球時，架手指和推桿的動作都很自然流暢，當時便已意識到他是天生好手。只不過他個子小，得站上高腳凳才能在成人規格的球桌打球。儘管如此，歐文斯卻能在去（2025）年9月到10月間，接連創下最小年紀打出高難度技巧好球的紀錄，讓父親驚訝不已。

廣告 廣告

路克坦言，「裘德在相當短的時間內達成很多成就。對我來說要創造1項、別說是2項世界紀錄，就已經是人生的巔峰，那不容易辦到。」

歐文斯撞球神童的名號因此不脛而走，還曾受邀出席2025年英國司諾克錦標賽當特別嘉賓，多位撞球名將都稱讚歐文斯是天才。

不過歐文斯其實還只是個不到3歲的孩子，打球之餘，他喜歡看「海洋小英雄」的電視卡通節目，是個小小曼聯球迷，而且是早早上床的好寶寶。他的父親相信，兒子很快就會締造另一項紀錄，那就是打敗引領他走進撞球世界的老爸。

路克對裘德說，「我們兩個對戰誰會贏？我還是你？」裘德喊道，「我。」路克回應，「不，是我。」裘德爭論道，「不，是我。」

更多公視新聞網報導

台電2025年轉虧為盈 賺729億元創紀錄

最新金氏紀錄出版 全球最高驢、最快滑板豬上榜

日本108歲奶奶創金氏紀錄 成為全球最年長理髮師

