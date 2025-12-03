英26型巡防艦將配備「層雲LO」飛彈 提升遠距打擊戰力

記者賴名倫／綜合報導

軍聞網站「Army recognition」2日報導，英國新一代26型巡防艦將配備「層雲LO」（STRATUS LO）反艦飛彈，用於執行反水面艦與攻陸打擊任務，提升英國皇家海軍的遠距打擊戰力。

報導說，英國國防副大臣波拉德在國會答詢時指出，根據「未來進攻性水面武器」（FoSUW）計畫需求，決定運用26型巡防艦的MK41垂直發射系統（VLS），搭載MBDA集團研發的匿蹤「層雲LO」飛彈，擔負新一代反水面艦作戰任務，同時也可用於遠距對地目標打擊任務，可望兼顧作戰效能、降低後勤負擔。

廣告 廣告

「層雲」計畫原名為「未來巡弋／反艦武器」（FC/ASW），目前已推出著重「低可觀測性」的次音速版「層雲LO」，未來將取代美製「魚叉」、法製「飛魚」，以及「風暴之影」巡弋飛彈等反艦與攻陸武器。

另一款是超音速、具備迅速打擊能力的「層雲RS」（STRATUS RS）飛彈。預計兩者都將發展空射與艦用版，滿足不同載臺的部署與作戰需求。